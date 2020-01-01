Названа причина огнестрельного ранения активиста в Николаеве

На месте события правоохранители обнаружили гранату, помповое ружье и патроны. Открыто уголовное производство.

В Николаеве активист, которого ранее госпитализировали с огнестрельным ранением головы, получил травму, когда разбирал пистолет. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило Главное управление Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что накануне вечером мужчина вместе с гражданской женой вернулся домой поздним вечером после отдыха с друзьями с употреблением алкогольных напитков. Пострадавший взялся разбирать пистолет травматического действия, когда произошел выстрел. За помощью обратилась женщина. Оружие было найдено полицейскими и изъято.

Также при осмотре места происшествия работники правоохранительных органов обнаружили помповое ружье, гранату Ф-1, патроны к пистолету травматического действия и кобуру к пистолету, указано в сообщении.

По факту о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении начато уголовное расследование (ст. 128 УК).

Как сообщал Корреспондент.net, 33-летний активист общественной организации в Николаеве был госпитализирован с огнестрельным ранением сегодня утром. По данным СМИ, пострадавший - глава Николаевской областной организации партии Свобода Демид Губский.

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