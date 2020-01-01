В Украине появятся курсы государственного языка
В Украине планируют массово внедрить бесплатные курсы государственного языка. Об этом в субботу, 11 июля, в интервью Радио Свобода сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан", - заявил омбудсмен.
Креминь также отметил, что на сегодняшний день бесплатные курсы украинского языка в стране существуют на уровне волонтерства.
"Но с волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 год мы начинали, в том числе, с бесплатных курсов на Майдане с изучения украинского языка", - добавил чиновник.
Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского заявил, что закон о языке касается только украинского языка как единственного государственного.
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