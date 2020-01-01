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На Херсонщине ни одного случая COVID-19 за сутки

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Всего в регионе 204 человека заразились коронавирусом, трое из них умерли от последствий болезни, сообщили в ОГА.
В Херсонской области за сутки никто не заразился коронавирусом.
В Херсонской области за сутки никто не заразился коронавирусом.

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев вечером 11 июля в Facebook.

“За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 ПЦР-исследований проведено в с. Стрелковом Генического района. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, - отметил он.

Гусев сообщил, что из всех 204 случаев коронавируса, лабораторно подтвержденных в области с начала эпидемии, 186 человек уже выздоровели, 15 - инфицированы, трое - умерли.

Напомним, за сутки 10 июля в Украине зафиксировано 800 новых случаев COVID-19. При этом излечился 861 пациент, 27 человек скончались. Всего количество инфицированных достигло 52 843 человека.

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Теги: Херсон, исследования, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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