ВР продолжит собираться летом

Депутаты Верховной Рады Украины планируют дальше работать во время летнего периода, поскольку есть неотложные законопроекты.

Парламентарии договорились собираться летом на внеочередные заседания для принятия ряда неотложных законопроектов. Об этом сообщил "слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала Украина 24.

"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов. Подписи собрали, об этом будет отдельно объявлено. А вообще договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться", - заявил депутат.

Также Качура анонсировал, что нардепы планируют встречаться в зале парламента минимум 3-5 раз за межсессионный период.

"Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов - будем собираться минимум 3-5 раз за межсессионный период", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что среди народных депутатов начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания. Его назначили на понедельник, 13 июля. На повестке дня, в частности, законопроекты о госбюджете и о рынке электрической энергии.

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