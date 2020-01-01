ВР продолжит собираться летом
Парламентарии договорились собираться летом на внеочередные заседания для принятия ряда неотложных законопроектов. Об этом сообщил "слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала Украина 24.
"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов. Подписи собрали, об этом будет отдельно объявлено. А вообще договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться", - заявил депутат.
Также Качура анонсировал, что нардепы планируют встречаться в зале парламента минимум 3-5 раз за межсессионный период.
"Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов - будем собираться минимум 3-5 раз за межсессионный период", - объяснил он.
Ранее сообщалось, что среди народных депутатов начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания. Его назначили на понедельник, 13 июля. На повестке дня, в частности, законопроекты о госбюджете и о рынке электрической энергии.
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