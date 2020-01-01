В двух аэропортах Украины анонсируют ПЦР-лаборатории

В случае отрицательного результата тестирования на наличие коронавируса прибывшие пассажиры смогут избежать самоизоляции.

Тест на коронавирус можно будет сдать прямо в аэропорту

В аэропортах Киева и Львова планируют в ускоренном режиме установить лаборатории для ПЦР-тестирования. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на совещании в Офисе президента.

Чиновник сообщил, что рассматривается возможность привязать выдачу результатов тестов к приложению Дий дома.

"Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дий дома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - отметил пресс-центр ОП.

Таким образом, прибывшие из других стран пассажиры смогут на месте сделать ПЦР-тест и в случае отрицательного результата избежать или сократить самоизоляцию.

Как сообщалось, ВООЗ поставила Минздраву все необходимые материалы для ускорения и увеличения уровня тестирования на COVID-19.

Антитела к COVID имеют 12% проверенных львовян

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