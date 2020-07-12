Итоги 11 июля: Покушение на "Свободу" и новая версия гибели Боинга

В Николаеве расстреляли "свободовца", а в Иране озвучили новые обстоятельства гибели украинского самолета: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Коронавирус в Украине: 800 новых больных за сутки

Общее число украинцев, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, достигло 52 843 человек. За сутки такой диагноз подтвердился у 800 человек.

Покушение в Николаеве: Председателю “Свободы” прострелили голову

В субботу утром, 11 июля, в Николаеве госпитализировали 33-летнего представителя “Свободы“ с огнестрельным ранением головы. Пострадавшим оказался председатель областной организации “Свобода“ Демид Губский. Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Позднее стало известно, что ранение “свободовец“ получил вследствие неосторожного обращения с оружием. Никакого покушения на его жизнь не было.

Курортные страны Балкан изменили правила въезда для украинцев

Власти Хорватии и Черногории изменили правила въезда туристов в связи с пандемией коронавируса.

Теперь при въезде в Черногорию по земле нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. Попасть в страну без дополнительных ограничений можно воздушным транспортом.

Туристы могут въехать в Хорватию без обязательной самоизоляции, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, или с самоизоляцией при отсутствии теста.

В Иране назвали новую причину катастрофы МАУ

В комплексе ПВО, который сбил самолет Международных авиалиний Украины в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Об этом сообщается в докладе Организации гражданской авиации Ирана, опубликованном в субботу, 11 июля.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.