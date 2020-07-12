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COVID в Украине: Один из регионов поставил новый рекорд

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Львовская область первой в Украине перешагнула отметку в 7 тысяч заболевших.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил

За прошедшие сутки в Украине выявлено 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в Украине подтвержден 53521 случай COVID-19, из них 1383 летальных, 26118 пациентов выздоровели.

В разрезе по регионам общая статистика следующая:

  • Винницкая область - 2097 (+16)
  • Волынская область - 3042 (+55)
  • Днепропетровская область - 1144 (+4)
  • Донецкая область - 759 (1)
  • Житомирская область - 1532 (11)
  • Закарпатская область - 3909 (+67)
  • Запорожская область - 621 (+9)
  • Ивано-Франковская область - 3029 (+58)
  • Кировоградская область - 673 (+3)
  • г. Киев - 6182 (+67)
  • Киевская область - 3026 (+40)
  • Львовская область - 7003 (+121)
  • Луганская область - 93 (0)

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    Николаевская область - 481 (+4)
  • Одесская область - 2174 (+33)
  • Полтавская область - 331 (0)
  • Ровенская область - 4598 (+78)
  • Сумская область - 340 (+3)
  • Тернопольская область - 2231 (+14)
  • Харьковская область - 2649 (+28)
  • Херсонская область - 204 (0)
  • Хмельницкая область - 908 (20)
  • Черновицкая область - 5140 (+23)
  • Черкасская область - 748 (10)
  • Черниговская область - 607 (+13)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту судна в порту Южный вспышка коронавируса. Инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.

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Теги: коронавирус, Львовская область, Минздрав
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Комментариев (1)
Ribikip    12.07.2020, 11:45
Оценка:  -1
Ribikip
Давайте считать сколько кишечных бактерий умирает за год, за день их умирает 100милардов, и будем это 24\7 вещать по телевизору и интернету.
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