COVID в Украине: Один из регионов поставил новый рекорд
За прошедшие сутки в Украине выявлено 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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За весь период с начала пандемии в Украине подтвержден 53521 случай COVID-19, из них 1383 летальных, 26118 пациентов выздоровели.
В разрезе по регионам общая статистика следующая:
- Винницкая область - 2097 (+16)
- Волынская область - 3042 (+55)
- Днепропетровская область - 1144 (+4)
- Донецкая область - 759 (1)
- Житомирская область - 1532 (11)
- Закарпатская область - 3909 (+67)
- Запорожская область - 621 (+9)
- Ивано-Франковская область - 3029 (+58)
- Кировоградская область - 673 (+3)
- г. Киев - 6182 (+67)
- Киевская область - 3026 (+40)
- Львовская область - 7003 (+121)
- Луганская область - 93 (0)
Читай также: В Украине COVID-19 зафиксировали у 7261 медика, - СтепановНиколаевская область - 481 (+4)
- Одесская область - 2174 (+33)
- Полтавская область - 331 (0)
- Ровенская область - 4598 (+78)
- Сумская область - 340 (+3)
- Тернопольская область - 2231 (+14)
- Харьковская область - 2649 (+28)
- Херсонская область - 204 (0)
- Хмельницкая область - 908 (20)
- Черновицкая область - 5140 (+23)
- Черкасская область - 748 (10)
- Черниговская область - 607 (+13)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее сообщалось, что на борту судна в порту Южный вспышка коронавируса. Инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.