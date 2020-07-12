COVID в Украине: Один из регионов поставил новый рекорд

Львовская область первой в Украине перешагнула отметку в 7 тысяч заболевших.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в Украине подтвержден 53521 случай COVID-19, из них 1383 летальных, 26118 пациентов выздоровели.

В разрезе по регионам общая статистика следующая:

Винницкая область - 2097 (+16)

Волынская область - 3042 (+55)

Днепропетровская область - 1144 (+4)

Донецкая область - 759 (1)

Житомирская область - 1532 (11)

Закарпатская область - 3909 (+67)

Запорожская область - 621 (+9)

Ивано-Франковская область - 3029 (+58)

Кировоградская область - 673 (+3)

г. Киев - 6182 (+67)

Киевская область - 3026 (+40)

Львовская область - 7003 (+121)

Луганская область - 93 (0)

Читай также: В Украине COVID-19 зафиксировали у 7261 медика, - Степанов Николаевская область - 481 (+4)

Николаевская область - 481 (+4) Одесская область - 2174 (+33)

Полтавская область - 331 (0)

Ровенская область - 4598 (+78)

Сумская область - 340 (+3)

Тернопольская область - 2231 (+14)

Харьковская область - 2649 (+28)

Херсонская область - 204 (0)

Хмельницкая область - 908 (20)

Черновицкая область - 5140 (+23)

Черкасская область - 748 (10)

Черниговская область - 607 (+13)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту судна в порту Южный вспышка коронавируса. Инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.