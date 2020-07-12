В элитном поселке под Киевом ночной клуб нарушал карантин

Полицейские нагрянули с проверкой в развлекательное заведение и обнаружили там массовые нарушения.

В поселке Козин под Киевом, в котором в частности расположены дома и многих представителей власти, ночной клуб работал с нарушением карантинных правил. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Отмечается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

“Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что развлекательное заведение продолжило работу после 22 часов, чем были нарушены карантинные правила.

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Силовики составили два протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса - нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством.

Санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту судна в порту Южный вспышка коронавируса. Инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.