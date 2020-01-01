Непогода в Украине: без света остались 100 сел

Больше всего от непогоды пострадала Львовская область. Там обесточены 54 населенных пунктов.

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах. Об этом сообщает ГСЧС 12 июля.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская – 54, Ровенская – 29 и Закарпатская – 17", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Накануне в ГСЧС заявил, что на западе Украины больше нет подтопленных населенных пунктов. Последствия масштабных паводков удалось преодолеть.

Также стало известно, что в Ивано-Франковской области начали выплачивать помощь пострадавшим от наводнения. Регион получил 480 млн гривен.

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