На Донбассе обнаружена многочисленная бронетехника боевиков

Танки и самоходные гаубицы размещены с нарушением договора об отводе вооружений.

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) зафиксировал грубое нарушение Минских договоренностей представителями оккупационных сил. Об этом информирует пресс-служба Штаба ООС со ссылкой на отчет СЦКК.

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Так, возле Лутугино на юго-западе от Луганска зафиксировано одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С5 “Гиацинт С“, которые размещены с нарушением линии отвода.

Также отмечается, что боевики продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств “Петровское“.

С целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, - отметили в Штабе ООС.

Напомним, за сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, ранены три бойца ВСУ. Ответным огнем ВСУ уничтожили троих сепаратистов и ранили одного, утверждают в штабе со ссылкой на разведку.