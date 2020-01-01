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На Донбассе с начала суток ранены двое военных

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Противник применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы вблизи поселка Опытное.
На Донбассе сохраняется сложная обстановка
На Донбассе сохраняется сложная обстановка
Генштаб ВСУ

С начала воскресенья сепаратисты в результате минометного обстрела ранили двух украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил 12 июля.

Указано, что противник применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы вблизи поселка Опытное в Донецкой области.

"В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие открыли огонь в ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, 11 июля сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех украинских военнослужащих. При этом с начала нынешних суток они соверишили уже семь обстрелов.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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