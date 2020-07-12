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Крестный ход в честь Крещения Руси в этом году проводить не будут

Комментариев: 1
Из-за коронавируса православные церкви Украины решили ограничиться менее масштабными мероприятиями.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь приняли решение из-за коронавируса не проводить традиционний крестный ход в честь 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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“В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы“, - рассказал он.

Так, ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход: в обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина.

Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет, - добавил министр.

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На сайте ПЦУ указано, что 28 июля утром состоится Божественная литургия в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе Киева, а после обеда - молебен у памятника равноапостольному кн. Владимиру (без проведения крестного хода).

Напомним, стало известно, как украинцы относятся к трем крупнейшим церквям. Максимальное число симпатий пришлось на Православную церковь Украины (ПЦУ) - к ней положительно относились 42,4%.

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Теги: ПЦУ, УПЦ, Ткаченко, Минкульт, крестный ход, Крещение Руси
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Комментариев (1)
Rikstal    12.07.2020, 13:22
Оценка:  -1
Rikstal
УПЦ расшатывает скрепы! Кирилл, призови!
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