COVID в Украине: Приезд иностранных медиков не требуется - Минздрав

Украина уже посылала своих врачей за границу для борьбы с эпидемией в Италии, но иностранные медики пока в Украину не приезжали.

Сейчас нет необходимости, чтобы в Украину приезжали медицинские работники из других стран для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 12 июля.

Читай также: В Киеве резко сократилось число больных коронавирусом

“Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит“, - отметил министр.

В то же время Степанов отметил, что Министерство здравоохранения находится в постоянном взаимодействии с западными странами.

В том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно благодаря онлайн-консультациям, телеконсультациям, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего, это со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе, - рассказал Степанов.

Читай также: Степанов назвал достойную зарплату для врачей

Кроме того, глава Минздрава напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, где Украина участвует. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращения распространения болезни и лечебных процессах.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтвержден 53521 случай COVID-19.