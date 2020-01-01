Проведение Сорочинской ярмарки под угрозой срыва – ОГА

Из-за коронавирусной эпидемии в этом году может не состояться одно из главных культурно-массовых мероприятий лета.

Открытие Сорочинской ярмарки может представлять угрозу здоровью жителей Полтавщины, поэтому, возможно, его придется отменить. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, сообщает пресс-служба ОГА.

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“Не могу сказать – будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое личное видение – проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона“, - отметил он.

Лунин подчеркнул, что на Полтавщине нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других регионов, поэтому есть определенные риски.

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По информации местных чиновников, сейчас Полтавщина соответствует всем показателям ослабление карантина: загруженность кроватей: 0,88%, уровень охвата тестированием - 41,260 на 100 000, проценты обнаружения - 0,74%.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 3 новых случая COVID-19, а за последний месяц болезнь обнаружили у 54 жителей области.

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Всего с начала карантина в Полтавской области диагностировали 331 случай инфицирования, что является одним из самых низких показателей в Украине. Сегодня продолжают лечение 27 человек. Среди них нет тяжелых пациентов.

В основном в течение этого месяца коронавирус нам завозили из других областей или даже стран. Для примера: из Харькова - 3 случая, из Киева - 21 случай, по одному из Африки и России. Сейчас Полтавщина – в пятерке областей с наименьшим количеством больных. Говорить об усилении карантина пока рано. Но все будет зависеть от поведения каждого из нас, - сказал Лунин.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтвержден 53521 случай COVID-19.