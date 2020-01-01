Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МОЗ запретил еще одной области ослабить карантин

Комментариев: 0
В Винницкой области существенно ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10.
Большинство регионов Украины могут смягчать карантин
Большинство регионов Украины могут смягчать карантин
Горсовет Львова

В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля.

Указано, что в этом регионе ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. За минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 новых случаев заражения.

Также по состоянию на утро 12 июля ослабить карантин не могут Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Инфографика: МОЗ 
 

Напомним, за 24 часа в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше показателя в субботу. Умерли 11 человек, а выздоровели 457.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский оценил борьбу с COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, карантин, МОЗ, Винницкая область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь