МОЗ запретил еще одной области ослабить карантин

В Винницкой области существенно ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10.

В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 июля.

Указано, что в этом регионе ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. За минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 новых случаев заражения.

Также по состоянию на утро 12 июля ослабить карантин не могут Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Инфографика: МОЗ

Напомним, за 24 часа в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше показателя в субботу. Умерли 11 человек, а выздоровели 457.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский оценил борьбу с COVID-19.

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