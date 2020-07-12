Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма – Путин

Российский президент уверен, что Украина не обиделась на российскую агрессию.

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова Крым Россией. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью одному из российских телеканалов.

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“То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано… Эта пена (негатив в отношениях двух стран – ред.) рано или поздно схлынет“, - заявил Путин.

По словам российского лидера, в 2014 году в Украине “произошел государственный переворот и захват власти“ и после этого взгляды и пути России с руководством Украины “стали диаметрально противоположными и разошлись“.

Напомним, в Кремле сказали, как отреагируют на выход Украины из “Минска“. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возможному выходу Украины из “минского процесса“.