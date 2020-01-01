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Спасатели предупредили об опасности из-за непогоды

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Начиная с новой недели, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град.
В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди
В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди
facebook.com/MNS.GOV.UA
 
Укргидрометцентр предупреждает, что 12 июля в западных областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
 
Ночью и утром на Закарпатье местами ожидается усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (I уровень опасности, желтый).
 
В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый).
 
В то же время в понедельник, 13 июля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
 
Отметим, накануне Корреспондент писал, что в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах.
 
Еще сообщалось, что в Ровенской области в ночь на воскресенье, 12 июля,  ночная гроза и шквальный ветер повалили деревья и обесточили населенные пункты.

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Теги: дождь, ветер, Спасательная служба, непогода, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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