Спасатели предупредили об опасности из-за непогоды
Начиная с новой недели, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град.
Укргидрометцентр предупреждает, что 12 июля в западных областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Ночью и утром на Закарпатье местами ожидается усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (I уровень опасности, желтый).
В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый).
В то же время в понедельник, 13 июля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, накануне Корреспондент писал, что в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах.
Еще сообщалось, что в Ровенской области в ночь на воскресенье, 12 июля, ночная гроза и шквальный ветер повалили деревья и обесточили населенные пункты.
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