Спасатели предупредили об опасности из-за непогоды

Начиная с новой недели, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град.

В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидаются сильные дожди facebook.com/MNS.GOV.UA

Укргидрометцентр предупреждает, что 12 июля в западных областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ночью и утром на Закарпатье местами ожидается усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время в понедельник, 13 июля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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