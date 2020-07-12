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После карантина в Украине закрылся каждый шестой ресторан – Шмыгаль

Комментариев: 1
Большинство ресторанов и кафе в Украине смогли восстановить работу после карантина. Но не все.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Сейчас в Украине возобновили свою работу 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Остальные – до сих пор не работают. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

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По словам главы правительства, в Украине продолжает восстанавливаться бизнес после карантина, а количество безработных уменьшается.

"Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - написал премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о том, что бизнес проявляет большой интерес к программе доступного кредитования.

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Теги: Шмыгаль, премьер-министр, кафе, ресторан, карантин
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    12.07.2020, 18:12
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Какое восстановление? Зачем врешь, Дениска? У тебя за первый квартал падение ВВП 6%, когда карантина еще не было.
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