После карантина в Украине закрылся каждый шестой ресторан – Шмыгаль

Большинство ресторанов и кафе в Украине смогли восстановить работу после карантина. Но не все.

Сейчас в Украине возобновили свою работу 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Остальные – до сих пор не работают. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

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По словам главы правительства, в Украине продолжает восстанавливаться бизнес после карантина, а количество безработных уменьшается.

"Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", - написал премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о том, что бизнес проявляет большой интерес к программе доступного кредитования.