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В Одессе спасатели ликвидировали пожар

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К тушению возгорания привлекли 60 человек и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
От пожара спасли кролика
От пожара спасли кролика
ГСЧС
 
В Одессе спасатели потушили пожар в трехэтажном доме на улице Бунина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 12 июля.
 
Отмечается, что в 14:33 огнеборцы смогли устранить пламя на площади в 700 квадратных метров. 
 
Сейчас ведется разборка и проливка конструкций, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
 
К тушению огня привлекли 60 человек и 18 единиц техники. В ГСЧС отметили, во время тушения пожарным удалось спасти кролика. 
 
 
Как сообщалось, в Приморском районе Одессы на улице Бунина загорелся жилой дом 1814 года постройки. 
 
Напомним, недавно в Одессе на улице Манежной в доме № 34 снова произошел обвал - в здании упала кровля. 

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Теги: Одесса, пожар, Спасательная служба, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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