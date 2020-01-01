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Пожар в Одессе: без жилья остались 40 человек

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Местные жители говорят, что людей, которые реально проживают в пострадавшем от пожара доме, больше.
Пострадавших в пожаре нет
Пострадавших в пожаре нет
ГСЧС
 
Около 40 человек в Одессе лишись жилья из-за пожара в старинном доме, расположенном на ул. Бунина, 35. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 12 июля.
 
Отмечается, что в результате пожара пострадала 41 квартира, прописано в них 38 человек. 
 
"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии. 
 
При этом местные жители говорят, что людей, которые реально проживают в этом доме, больше. Часть жилых помещений - коммунальные квартиры.
 
В настоящее время, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, проводится разборка и проливка конструкций указанного дома, 1814 года постройки. 
 
Как сообщалось, причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава.
 
Пожар в Приморском районе Одессы на улице Бунина вспыхнул утром в воскресенье, 12 июля.

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Теги: Одесса, пожар, Спасательная служба, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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