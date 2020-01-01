Пожар в Одессе: без жилья остались 40 человек
Местные жители говорят, что людей, которые реально проживают в пострадавшем от пожара доме, больше.
Около 40 человек в Одессе лишись жилья из-за пожара в старинном доме, расположенном на ул. Бунина, 35. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 12 июля.
Отмечается, что в результате пожара пострадала 41 квартира, прописано в них 38 человек.
"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии.
При этом местные жители говорят, что людей, которые реально проживают в этом доме, больше. Часть жилых помещений - коммунальные квартиры.
В настоящее время, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, проводится разборка и проливка конструкций указанного дома, 1814 года постройки.
Как сообщалось, причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава.
Пожар в Приморском районе Одессы на улице Бунина вспыхнул утром в воскресенье, 12 июля.
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