На Днепропетровщине в водоемах нашли тела двух мужчин

С помощью специального водолазного оборудования тела двух мужчин извлекли из воды и передали полиции.

В Днепропетровской области водолазы нашли в водоемах тела двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 12 июля.

"12-го июля в 12:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в искусственном водоеме по улице Зеркальная села Краснополье Чечеловского района города Днепр находится тело утонувшего человека... Прибыв на место спасателями с помощью специального водолазного оборудования обследовано дно. На расстоянии 4 м от берега и на глубине 2 м обнаружили в воде мужчину 1989 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В этот же день поступило сообщение, что в реке Днепр, вблизи улицы Кубанская Амур-Нижнеднепровского района города Днепр мужчина пошел купаться, нырнул и исчез.

"С помощью специального водолазного оборудования сотрудники Службы спасения обследовали 150 кв. м. дна реки. На расстоянии 15 м от берега и глубине 4 м обнаружено тело мужчины 1969 года", - указано в сообщении.

Спасатели доставили тела обеих мужчин на берег и передали полиции.

Напомним, недавно в искусственном водоеме Кривого Рога утонул подросток . ЧП случилось 4 июля.

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