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На Днепропетровщине в водоемах нашли тела двух мужчин

Комментариев: 1
С помощью специального водолазного оборудования тела двух мужчин извлекли из воды и передали полиции.
Тела передали полиции
Тела передали полиции
ГСЧС
 
В Днепропетровской области водолазы нашли в водоемах тела двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 12 июля.
 
"12-го июля в 12:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в искусственном водоеме по улице Зеркальная села Краснополье Чечеловского района города Днепр находится тело утонувшего человека... Прибыв на место спасателями с помощью специального водолазного оборудования обследовано дно. На расстоянии 4 м от берега и на глубине 2 м обнаружили в воде мужчину 1989 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.
 
В этот же день поступило сообщение, что в реке Днепр, вблизи улицы Кубанская Амур-Нижнеднепровского района города Днепр мужчина пошел купаться, нырнул и исчез. 
 
"С помощью специального водолазного оборудования сотрудники Службы спасения обследовали 150 кв. м. дна реки. На расстоянии 15 м от берега и глубине 4 м обнаружено тело мужчины 1969 года", - указано в сообщении.
 
Спасатели доставили тела обеих мужчин на берег и передали полиции.
 
Напомним, недавно в искусственном водоеме Кривого Рога утонул подросток. ЧП случилось 4 июля.
 
Еще сообщалось, как в Северодонецке утонул мужчина вместе с ребенком.
 

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Теги: река, водоем, Днепропетровская область, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    12.07.2020, 19:59
Оценка:  -1
Pepsomen
Пипец!Сколько можно вот так глупо гибнуть!(((((((((((((((((((
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