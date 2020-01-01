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В Ровно прошел масштабный фестиваль лодок

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Несмотря на проливной дождь зрелище удалось, сообщила заместитель мэра Галина Кульчинская в соцсети.
Фестиваль прошел, несмотря на непогоду
Фестиваль прошел, несмотря на непогоду
Галина Кульчинская
 
В Ровно прошел фестиваль древних лодок, в котром приняли участие представители из нескольких городов Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает заммэра Ровно Галина Кульчицкая в соцсети.
 
 
Отмечается, что фестиваль проходил на Басивкутском водоеме вблизи парка исторической реконструкции Оствица, который вскоре должен стать новым туристическим объектом областного центра. 
 
На фестивале были представлены копии семи лодок времен викингов и древних славян, изготовленные умельцами Ровно, Черновцов и города Олевск Житомирской области
 
Заммэра города Галина Кульчинская на своей странице в Facebook отметила: "Несмотря на проливной дождь зрелище, скажу я вам, действительно феерическое! И особый шарм ему придавали историческая одежда, оружие и доспехи, которые были у участников фестиваля. Надеемся, что в следующем году фестиваль древних лодок в Ровно соберет участников со всего мира", - написала чиновница.
 
К участию фестиваля приглашались команды из Польши, но из-за карантинных ограничений приехать они не смогли.
 
Из-за проливного дождя прогорамма фестиваля не была выполненой полностью, но зрители (фестиваль транслировался в он-лайн режиме) смогли увидеть гонки лодок. 
 
 
В них победила команда на копии ладьи викингов "Гунгнири". 
 
В рамках фестиваля была проведена реконструкция боев времен средневековья. Участники мероприятия получили возможность попробовать еду тех времен. 
 
Ранее сообщалось, как в Киеве на улице Рейтерской прошел Фестиваль одной улицы.
 

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Теги: фестиваль, Ровно, лодка
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Источник: korrespondent.net

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