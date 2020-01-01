На Киевщине лоб в лоб столкнулись авто, трое погибших
Пострадавших извлекали спасатели ГСЧС, вся дорога усыпана обломками. Трое человек погибли.
В Козине Киевской области после столкновения автомобилей лоб в лоб три человека погибли на месте ДТП, четвертого пострадавшего пытаются спасти медики. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломками. Пострадавших извлекали спасатели ГСЧС, свидетели выносили на руках. Трое погибших", - говорится в сообщении.
По данным ТСН, медики пытаются спасти еще одного пострадавшего.
На месте аварии работают бригады скорой, спасатели и патрульная полиция.
Напомним, в Киеве на проспекте Отрадном мойщик угнал у клиента автомобиль Mercedes и попал в ДТП.
Еще сообщалось, как на въезде в Киев 4 июля произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии один из водителей погиб.
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