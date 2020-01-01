На Херсонщине работники ночных клубов перекрыли мост

Глава ОГА передал свое обращение в адрес премьер-министра. Его рассмотрят на заседании 13 июля.

На Херсонщине работники ночных клубов и рестораторы перекрывали Антоновский мост через Днепр из-за ограничений работы развлекательных заведений до 23 часов. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь, пишет Укринформ.

"В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта - частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. Участие в акции принимали около 80 лиц - предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов", - сказала чиновница.

Глава облгосадминистрации Юрий Гусев в Facebook сообщил, что встретился с представителями ночных клубов и заведений питания Херсонской области, а до этого общался с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины, которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля. Ждем соответствующее решение Кабинета министров", - сказал глава ОГА.

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