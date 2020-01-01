Пьяный водитель Mercedes устроил ДТП: погибли двое детей и родители

Водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

Под Киевом в пьяном ДТП погибли дети и их родители facebook.com/dtp.kiev.ua

На Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева произошла масштабная авария, в результате которой погибли четверо людей. Об этом, в воскресенье, 12 июля, на своей странице в Facebook сообщает Киев Оперативный.

По словам свидетелей, водитель Mercedes врезался в Mercedes Sprinter, затем вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором сидели 5 пассажиров, включая троих детей. Три человека из Hyundai погибли на месте, пострадавших из Mercedes Sprinter госпитализировали.

"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломками. Пострадавших извлекали спасатели ДСНС, свидетели выносили на руках", - написал паблик dtp.kiev.ua.

Всего в автомобиле Hyundai ехали пять человек - двое взрослых ( погибли сразу), девочка 8 -лет ( также погибла) и еще двое мальчиков 10 и 12 лет, которые были госпитализированы в критическом состоянии. Позже поступила информация, что 10-летний мальчик - скончался. Сообщается, что виновник аварии - водитель Mercedes находится в нетрезвом состоянии. Драгер показал наличие у него в крови 1,37 промилле, также были зафиксированы признаки наркотического опьянения.

Стало известно, что за рулем Mercedes был Желепа А.М. Сейчас он находится в больнице. По данным Киев Оперативный, он работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль был объявлен в розыск.

"Люди хотели устроить суд Линча на месте, но что-то им помешало", - отмечается в сообщении Киев Оперативный.

Также, на сайте появилась информация, что Желепа А.М. уже совершал аналогичное преступление в 2010 году. Он отбыл наказание и вышел на свободу.

Еще сообщалось, как на въезде в Киев 4 июля произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии один из водителей погиб.

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