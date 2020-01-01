Пьяный водитель Mercedes устроил ДТП: погибли двое детей и родители
На Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева произошла масштабная авария, в результате которой погибли четверо людей. Об этом, в воскресенье, 12 июля, на своей странице в Facebook сообщает Киев Оперативный.
По словам свидетелей, водитель Mercedes врезался в Mercedes Sprinter, затем вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором сидели 5 пассажиров, включая троих детей. Три человека из Hyundai погибли на месте, пострадавших из Mercedes Sprinter госпитализировали.
"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломками. Пострадавших извлекали спасатели ДСНС, свидетели выносили на руках", - написал паблик dtp.kiev.ua.
Стало известно, что за рулем Mercedes был Желепа А.М. Сейчас он находится в больнице. По данным Киев Оперативный, он работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль был объявлен в розыск.
"Люди хотели устроить суд Линча на месте, но что-то им помешало", - отмечается в сообщении Киев Оперативный.
Также, на сайте появилась информация, что Желепа А.М. уже совершал аналогичное преступление в 2010 году. Он отбыл наказание и вышел на свободу.
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