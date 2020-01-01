Главное 12 июля: Авария с погибшими детьми и “запрет” на Венгрию

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Возле столицы произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя, Венгрия запретила въезд украинцам. Мы собрали главные события вчерашнего дня.

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Коронавирус бьет рекорды

В мире за предыдущие сутки добавилось 230 370 новых пациентов с COVID-19. По данным ВОЗ, это антирекорд. Больше всего заболевших обнаружено в Америке, Индии, Бразилии, Южной Африке. С начала эпидемии по всему миру выявлено 12,5 млн инфицированных.

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Пьяная авария с жертвами

Близ Киева на Старообуховской трассе авто Hyundai столкнулось с Mercedes. Погибло четверо: мать, отец и двое детей – 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. ДТП произошло по вине водителя Mercedes, который, по предварительным данным, был пьян. Помимо алкоголя, экспертиза показала у него в крови наличие наркотических веществ.

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Эрдогана просят вернуть музей

Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук отправил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В нем содержится просьба не превращать в мечеть собор Святой Софии. Эрдогана просят вернуть собору статус музея, отнятый его решением.

Украинцам нельзя в Венгрию

В Венгрии зафиксировали новый всплеск коронавируса. В связи с этим выходцам из стран “красной зоны” был запрещен въезд. Украина у Венгрии находится в списке неблагополучных государств. Соответственно, пока украинцам туда нельзя.

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В Одессе горело старое жилое здание

200-летний трехэтажный дом пылал на улице Бунина в Приморском районе Одессы. Пожар тушило 60 спасателей. Обошлось без жертв. Порядка 40 человек осталось без жилья.

Ухудшение с COVID-19 в регионах

В Винницкой области вышла из-под контроля ситуация с коронавирусом. Там ухудшился показатель заболеваемости. При норме меньше 10 он составил 22,4 %. В течение предыдущих суток в регионе выявили 16 новых пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки.

