Убил женщину, ранил двух пенсионеров: Под Днепром мужчина напал на семью

В полиции рассказали все детали дела.

В городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийству женщины и ранению двух пожилых людей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Следствие установило, что 11 июля около 3:00 во дворе частного домовладения между 30-летней женщиной и 40-летним мужчиной возник конфликт. В ходе выяснения отношений, мужчина достал нож и ударил потерпевшую в живот. От полученных травм она скончалась.

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Кроме того, нападавший нанес ножевые ранения родителям потерпевшей, которые услышав ссору вышли во двор. Супруги доставлены в больницу с многочисленными ранениями.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве мужчина избил до смерти киевлянку за отказ от секса. Полицейские закончили расследование и передали в суд уголовное дело против уроженца Херсонщины.