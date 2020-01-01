Обострение на Донбассе: Ранены шестеро бойцов

За минувшие сутки и с начала текущих боевики 17 раз нарушили режим тишины.

Трое сепаратистов были уничтожены за минувшие сутки facebook.com/pressjfo.news

12 июля сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом применялись запрещенные Минском артиллерийские системы, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелецкое оружие.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Стрельбу вели неподалеку от Новотошковского, Крымского, Орехового, Хутора Вольного, Луганского, Авдеевки. Кроме того, оккупанты открывали огонь возле Опытного, Марьинки, Каменки, Водяного, Новоселовки Второй.

Со стороны Спартака были обстреляны жилые дома в Авдеевке. Противники использовали артиллерийские системы и минометы калибра 120 мм. Один из боеприпасов взорвался на огороде и ударной волной разбил окна дома. Еще один снаряд попал в крышу, не взорвался, но частично повредил ее. Жертв и раненых среди мирного населения нет.

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В то же время пятеро военных ВСУ за минувшие сутки получили ранения, еще один – боевые травмы. Их госпитализировали.

Защитники, в свою очередь, нанесли ответный удар по позициям оппонентов. Было уничтожено трое сепаратистов, восемь ранено.

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим тишины. Возле Каменки противник вел обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелецкого оружия. В течение нынешних суток никто из защитников не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали выстрел Javelin и Стугны.

