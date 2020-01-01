Стихия оставила без света несколько регионов Украины

Электричество пропало в трех областях страны.

В ночь на понедельник, 13 июля, Украину накрыли ураган и ливни. От непогоды больше всего пострадали Черниговская, Киевская и Луганская области.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро понедельника известно, что 23 населенных пункта в регионах остались без света. Так, 10 сел и поселков были обесточены в Черниговской области, 9 в Луганской, 4 в Киевской.

Уточняется, что из-за шквального ветра там сработала система защиты линий электропередач. Сотрудники облэнерго устраняют поломку и восстанавливают подачу электроэнергии.

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Отметим, что ранее непогода разубшевалась на Ровенщине. Там стихия повалила деревья, а в Корецком и Березновском районе оставила села без электричества.

Напомним, ранее мы писали, что на Херсонщине жара убила комбайнера и молодую женщину в поле.