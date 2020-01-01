В Украине 612 новых случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 2122 случая;
- Волынская область - 3071 случай;
- Днепропетровская область - 1144 случая;
- Донецкая область - 759 случаев;
- Житомирская область - 1542 случая;
- Закарпатская область - 3988 случаев;
- Запорожская область - 622 случая;
- Ивано-Франковская область - 3071 случай;
- Кировоградская область - 674 случая;
- г. Киев - 6238 случаев;
- Киевская область - 3068 случаев;
- Львовская область - 7107 случаев;
- Луганская область - 93 случая;
- Николаевская область - 482 случая;
- Одесская область - 2208 случаев;
- Полтавская область - 334 случая;
- Ровенская область - 4697 случаев;
- Сумская область - 341 случай;
- Тернопольская область - 2260 случаев;
- Харьковская область - 2677 случаев;
- Херсонская область - 204 случая;
- Хмельницкая область - 908 случаев;
- Черновицкая область - 5161 случай;
- Черкасская область - 754 случая;
- Черниговская область - 608 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июля 2020 в Центр поступило 679 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 102 113 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки. Медицинские отходы не только загрязняют природу, но и могут стать новым источником распространения инфекции.