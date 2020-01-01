Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Киевщине поймали грабителей, обчистивших дом предпринимателя

Комментариев: 0
Группу злоумышленников подозревают в бандитизме и разбое.
Четверых грабителей поместили в СИЗО
Четверых грабителей поместили в СИЗО
npu.gov.ua

В Киевской области задержали дерзких воров, которые напали на семью бизнесмена.  Мошенники в поселке Козин ворвались ночью в дом и напали на хозяев. Они связали членов семьи, после чего, угрожая расправой, вынесли крупную сумму денег из дома.

Читай также: В Киеве задержали двух россиян

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Отмечается, что мошенники были в масках и с оружием. Чтобы запугать владельцев дома, они несколько раз открывали стрельбу.

Злоумышленникам удалось уйти, но позже их поймали в границах Киевского региона. В целом задержаны четверо. Их подозревают в разбое, бандитизме, грабеже и незаконном обращении с оружием.

Читай также: МВД создает базу данных воров и карманников

У задержанных дома нашли оружие, боеприпасы, банковские карты, телефоны, а также транпспорт, на котором они ездили на промысел. Всех четверых поместили в СИЗО, сообщив о подозрении. Их судьбу решит суд.

Напомним, ранее мы писали, что в ровенском доме престарелых избивали пенсионеров.

Поделись:
Теги: ГУНП, Киевская область, бизнесмен, грабители, банда, предприниматели, семья, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь