На Киевщине поймали грабителей, обчистивших дом предпринимателя

Группу злоумышленников подозревают в бандитизме и разбое.

В Киевской области задержали дерзких воров, которые напали на семью бизнесмена. Мошенники в поселке Козин ворвались ночью в дом и напали на хозяев. Они связали членов семьи, после чего, угрожая расправой, вынесли крупную сумму денег из дома.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Отмечается, что мошенники были в масках и с оружием. Чтобы запугать владельцев дома, они несколько раз открывали стрельбу.

Злоумышленникам удалось уйти, но позже их поймали в границах Киевского региона. В целом задержаны четверо. Их подозревают в разбое, бандитизме, грабеже и незаконном обращении с оружием.

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У задержанных дома нашли оружие, боеприпасы, банковские карты, телефоны, а также транпспорт, на котором они ездили на промысел. Всех четверых поместили в СИЗО, сообщив о подозрении. Их судьбу решит суд.

Напомним, ранее мы писали, что в ровенском доме престарелых избивали пенсионеров.