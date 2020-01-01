“Вместе мы сильнее”: Зеленский поздравил Дуду с победой
В понедельник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский официально поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на президентских выборах.
Об этом Владимир Зеленский написал у себя в Twitter.
Искренне поздравляю Президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания, - написал Зеленский.
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После этого президент Украины пригласил своего польского коллегу в гости. В рамках этого визита президент предложил обсудить сотрудничество наших стран.
Вместе мы сильнее, - говорится в тексте сообщения.
Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия “Право и справедливость“, по предварительным данным побеждает на президентских выборах, сообщает BBC. Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок.