Теперь мужчине придется отвечать не только за ДТП, но и за грабеж.

В Измаиле водитель сбил пенсионерку и отобрал смартфон у очевидца

В Измаиле водитель сбил пенсионерку и отобрал смартфон у очевидца

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который дорожное происшествие превратил в уголовное дело для себя. О необычном случае информирует пресс-служба регионального управления полиции.

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Как рассказали правоохранители, управляя автомобилем, житель Измаила нарушил ПДД и зацепил на пешеходном переходе 74-летнюю женщину. Как выяснилось впоследствии, женщина получила перелом руки.

Очевидцем данного ДТП стал 25-летний прохожий, который сообщил о случившемся по спецлинии 102. 43-летний правонарушитель отобрал у молодого человека его мобильный телефон, толкнул парня, после чего сел в машину и уехал. Однако уехать далеко злоумышленнику не удалось. Правоохранители догнали его по горячим следам.

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Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где у него изъяли чужой гаджет. О подозрении в грабеже задержанному объявили сразу. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. О подозрении по факту ДТП решение будет принято после проведения всех необходимых экспертиз.

Напомним, в Киеве пьяный водитель Mercedes устроил ДТП, в котором погибли двое детей и родители. Водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.