В Ровенской области дома ушли под воду из-за непогоды

Стихия обрушилась на регион, повалив деревья и затопив домохозяйства.

Около 20 домохозяйств ушло под воду rv.dsns.gov.ua

На западе Украины на выходных бушевала непогода. Из-за урагана в Ровенской области было обесточено 28 населенных пунктов. Порывистый ветер с корнями вырвал деревья.

Читай также: Пожары в Луганской области: Уже не горит, но еще тлеет

Об этом сообщает ГСЧС.

Больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы. Там электричество пропало в 8 и 9 населенных пунктах соответственно. В Корецком районе дерево упало на дом и заблокировало внутри двух жильцов.

Читай также: Семь областей страны не готовы к ослаблению карантина

Ливни подтопили около 20 домохозяйств. В частности, под воду ушли 8 жилых домов, 9 участков, три подвала. Спасатели уточняют, что откачивают воду, увозят поваленные деревья, расчищают дороги.

Напомним, ранее мы писали, что в трех областях Украины непогода обесточила села. Так, без света осталось 23 населенных пункта в Киевской, Луганской и Черниговской областях.