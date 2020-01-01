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В Ровенской области дома ушли под воду из-за непогоды

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Стихия обрушилась на регион, повалив деревья и затопив домохозяйства.
Около 20 домохозяйств ушло под воду
Около 20 домохозяйств ушло под воду
rv.dsns.gov.ua

На западе Украины на выходных бушевала непогода. Из-за урагана в Ровенской области было обесточено 28 населенных пунктов. Порывистый ветер с корнями вырвал деревья.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы. Там электричество пропало в 8 и 9 населенных пунктах соответственно. В Корецком районе дерево упало на дом и заблокировало внутри двух жильцов.

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Ливни подтопили около 20 домохозяйств. В частности, под воду ушли 8 жилых домов, 9 участков, три подвала. Спасатели уточняют, что откачивают воду, увозят поваленные деревья, расчищают дороги.

Напомним, ранее мы писали, что в трех областях Украины непогода обесточила села. Так, без света осталось 23 населенных пункта в Киевской, Луганской и Черниговской областях.

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Теги: непогода, стихия, ГСЧС, спасатели, дома, затопление, потоп, ураган
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