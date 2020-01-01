В Ровенской области дома ушли под воду из-за непогоды
На западе Украины на выходных бушевала непогода. Из-за урагана в Ровенской области было обесточено 28 населенных пунктов. Порывистый ветер с корнями вырвал деревья.
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Об этом сообщает ГСЧС.
Больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы. Там электричество пропало в 8 и 9 населенных пунктах соответственно. В Корецком районе дерево упало на дом и заблокировало внутри двух жильцов.
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Ливни подтопили около 20 домохозяйств. В частности, под воду ушли 8 жилых домов, 9 участков, три подвала. Спасатели уточняют, что откачивают воду, увозят поваленные деревья, расчищают дороги.
Напомним, ранее мы писали, что в трех областях Украины непогода обесточила села. Так, без света осталось 23 населенных пункта в Киевской, Луганской и Черниговской областях.