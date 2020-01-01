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В зоне ООС погибли сразу двое бойцов ВСУ

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Новая неделя на Донбассе началась с двойной трагедии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Минобороны

В понедельник, 13 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

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Отмечается, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ неподалеку от Славного. Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание, - отметили в Штабе.

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Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Там во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе очередное обострение. За минувшие сутки и с начала текущих боевики 17 раз нарушили режим тишины, ранены шестеро бойцов ВСУ.

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Теги: ВСУ, обстрел, смерть, Донбасс
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