В пяти областях за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в пяти областях страны не зафиксировано ни одного нового случая азиатского вируса типа COVID-19.
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Об этом говорится в сообщении Минздрава.
В частности, ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировано в следующих областях:
- Луганская область;
- Херсонская область;
- Донецкая область;
- Хмельницкая область;
- Днепропетровская область.
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К слову, во всех этих регионах, кроме Хмельницкой области, не зафиксировано также ни одного умершего и выздоровевшего пациента.
Отметим, что в пяти регионах зафиксировано по одному новому случаю коронавируса:
- Кировоградская область;
- Запорожская область;
- Черниговская область;
- Николаевская область;
- Сумская область.
Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.