Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В пяти областях за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19

Комментариев: 0
Некоторые области за сутки не зафиксировали новых заражений вирусом.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

За минувшие сутки в пяти областях страны не зафиксировано ни одного нового случая азиатского вируса типа COVID-19. 

Читай также: В Нью-Йорке впервые с марта не выявили смертей от COVID-19

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В частности, ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировано в следующих областях:

  • Луганская область;
  • Херсонская область;
  • Донецкая область;
  • Хмельницкая область;
  • Днепропетровская область.

Читай также: Семь областей страны не готовы к ослаблению карантина

К слову, во всех этих регионах, кроме Хмельницкой области, не зафиксировано также ни одного умершего и выздоровевшего пациента.

Отметим, что в пяти регионах зафиксировано по одному новому случаю коронавируса:

  • Кировоградская область;
  • Запорожская область;
  • Черниговская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.

Поделись:
Теги: коронавирус, МОЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь