В пяти областях за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19

Некоторые области за сутки не зафиксировали новых заражений вирусом.

За минувшие сутки в пяти областях страны не зафиксировано ни одного нового случая азиатского вируса типа COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В частности, ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировано в следующих областях:

Луганская область;

Херсонская область;

Донецкая область;

Хмельницкая область;

Днепропетровская область.

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К слову, во всех этих регионах, кроме Хмельницкой области, не зафиксировано также ни одного умершего и выздоровевшего пациента.

Отметим, что в пяти регионах зафиксировано по одному новому случаю коронавируса:

Кировоградская область;

Запорожская область;

Черниговская область;

Николаевская область;

Сумская область.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.