В Броварах во время семейной ссоры подстрелили полицейского

Спор между дядей и племянником-копом закончился стрельбой.

В Броварах под Киевом в результате конфликта между родственниками в больницу с огнестрельным ранением попал сотрудник патрульной полиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Читай также: В Днепре суд арестовал мужчину, застрелившего полицейского

Как сообщается, конфликт, вероятно, имущественного характера, возник между сотрудником патрульной полиции 1981 года и его дядей 1951 года. Во время конфликта старший мужчина схватил гладкоствольное ружье и выстрелил в племянника. В результате выстрела полицейский получил сквозное огнестрельное ранение бедра.

Подозреваемый задержан. Пострадавший проходит лечение.

Читай также: В Запорожской области хулиганы избили полицейского

По факту нападения начато уголовное производство по квалификации “покушение на убийство“.

Следует отметить, что официальных сообщений от правоохранителей по данному факту пока не было.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине двое парней избили и ограбили копа и нацгвардейца. Когда полицейские поздно ночью возвращались домой, их атаковали грабители.