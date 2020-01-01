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В сети появились яркие снимки кометы Neowise в небе над Харьковом

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Фотографии сделал житель Харькова.
Комету засняли над Харьковом
Комету засняли над Харьковом
instagram.com/pashaxvi/

Комета C/2020 F3 Neowise пролетает мимо Земли. В некоторых регионах Украины ее можно заметить невооруженным глазом.

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Так, яркое небесное тело разглядел недавно любитель астрономии из Харькова Павел Пахоменко. Он заснял комету ночью и выложил фото в Инстаграм.

Как рассказал автор снимков, ее особенно хорошо видно перед рассветом, если доступен северо-восточный горизонт.

Увидеть ее можно в небольшой бинокль или телескоп, а если небо ясное, то и без них, - поделился Павел.

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Отметим, что крупную комету C/2020 F3 Neowise, которую сейчас наблюдают в небе, назвали самым красивым объектом этого года. Она максимально приблизится к Земле 22-23 июля.  

Яркое небесное тело назвали самым красивым в этом году
Яркое небесное тело назвали самым красивым в этом году
instagram.com/pashaxvi/

Съемке в один из рассветов помешали серебристые облака
Съемке в один из рассветов помешали серебристые облака
instagram.com/pashaxvi/

Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск вошел в ТОП-7 долларовых миллиардеров в мире.

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Теги: комета, астрономия, астроном, небо, явление, Инстаграм, фото
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