Зеленский провел встречу с правлением НБУ

На встрече с правлением НБУ Зеленский подчеркнул, что после отставки Якова Смолия нужно сохранить прежний “курс” Нацбанка.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после отставки Якова Смолия с поста главы НБУ провел встречу с правлением украинского финансового регулятора. Об этом рассказала и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам Рожковой, в ходе встречи говорили про необходимость сохранения прежнего “курса” НБУ. Для Украины это очень важно.

На встрече конкретные фамилии потенциальных кандидатов на должность главы Нацбанка не назывались. Рожкова отметила, что речь может идти о специалисте без политических устремлений, но с железными нервами. Кроме того, потенциальный кандидат на такой важный пост должен поддерживать стратегическое видение преобразований Нацбанка.

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Напомним, что в начале текущего месяца Верховная Рада приняла отставку Якова Смолия с поста главы НБУ. Смолий заявил, что он ушел по собственному желанию из-за “политического давления”, которое давно ощущает на себе Нацбанк.

Позже экс-глава НБУ не исключил, что к давлению на руководство Национального банка может быть причастен олигарх Игорь Коломойский, бывший владелец “ПриватБанка”.