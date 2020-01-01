Степанов: В Украине с 1 сентября повысят зарплаты медикам "скорой помощи"

Министр рассказал о финансовом состоянии дел.

Кабмин на 40% повысил тариф, по которому рассчитывают общий объем средств, выделяемых на экстренную медицинскую помощь. Эта мера позволит увеличить зарплаты медикам и укрепить материально-техническую базу. Так, до конца текущего года на "скорую помощь" потратят 1,26 миллиарда гривен.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

С 1 сентября предусматривается повышение заработной платы всем медработникам из вторичного и третичного звена, в частности экстренной медицинской помощи. Это предполагается как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу. Это повышение будет достаточно существенным по сравнению с тем, что было раньше, - сказал Степанов.

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По данным министра, 922 миллиона гривен потратят на новые машины экстренной медицинской помощи. Это около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями.

Если говорить о количестве машин, которые вообще надо приобрести, то это количество составляет 1800 автомобилей. 400 мы хотим приобрести в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение 2-3 лет заменить весть автопарк, - сказал министр.

Кроме того, предусмотрены средства на учебно-тренировочные центры для медиков.

Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что фельдшерские и врачебные бригады постоянно должны совершенствовать свои навыки. Экстренная медицинская помощь является приоритетом, мы хотим сделать ее по всем европейским стандартам, - сказал Степанов.

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Напомним, Минздрав анонсировал реформирование психиатрической службы. Министр пообещал принять антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия.