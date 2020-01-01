На Николаевщине 15 раз за сутки тушили пожары по неосторожности

В регионе горели трава, мусор, кусты и заброшенные постройки.

Помимо травы, горел дом, в котором никто не живет dsns.gov.ua

В Николаевской области в течение минувших суток выгорело 13,8 га территории. Огонь на разных локациях вспыхивал 15 раз.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, в частности, в регионе воспламенялись сухая трава, мусорные отходы и кустарники. Три очага возгорания выявили в Витовском районе, два в Новобугском, по одному в Очаковском, Вознесенском, Баштанском и Новоодесском районах.

Также пожары зафиксировали в поселке Казанка. Кроме того, горело и в областном центре Николаеве.

Помимо отходов и сухостоя, пылали также хозпостройки и заброшенный дом в жилом секторе.

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Как установили в службе спасения, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя тушили 76 огнеборцев, было привлечено 19 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Луганской области после пожаров, вспыхнувших 6 июля, еще наблюдается тление.