На Николаевщине 15 раз за сутки тушили пожары по неосторожности
В Николаевской области в течение минувших суток выгорело 13,8 га территории. Огонь на разных локациях вспыхивал 15 раз.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Так, в частности, в регионе воспламенялись сухая трава, мусорные отходы и кустарники. Три очага возгорания выявили в Витовском районе, два в Новобугском, по одному в Очаковском, Вознесенском, Баштанском и Новоодесском районах.
Также пожары зафиксировали в поселке Казанка. Кроме того, горело и в областном центре Николаеве.
Помимо отходов и сухостоя, пылали также хозпостройки и заброшенный дом в жилом секторе.
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Как установили в службе спасения, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя тушили 76 огнеборцев, было привлечено 19 единиц техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Луганской области после пожаров, вспыхнувших 6 июля, еще наблюдается тление.