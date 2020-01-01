В Черновцах ослабили карантин: детали
Власти Черновцов приняли решение об ослаблении карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В частности, в городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных.
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Об этом информирует пресс-служба Черновицкого городского совета.
Отмечается, что решение о смягчении карантина было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 13 июля.
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила разрешить осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте в количестве не более, чем количество мест для сидения, - сказано в сообщении.
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Кроме того, в ведомства анонсировали, что в ближайшее время планируют отменить ограничения на льготные перевозки в транспорте.
Городские власти также обратились в Кабинет министров с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.
Напомним, семь областей страны не готовы к ослаблению карантина. Из списка пропала Тернопольская область, но добавилась Харьковская.