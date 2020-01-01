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В аварии с участием фуры на Херсонщине погибло двое

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Скончались 64-летняя женщина и водитель.
Полиция устанавливает подробности ДТП
Полиция устанавливает подробности ДТП
hr.npu.gov.ua

ДТП произошло на трассе Херсон-Новая Каховка-Геническ. Там авто “Фиат” столкнулось с грузовиком.

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Об этом сообщает Нацполиция в Херсонской области.

По предварительным данным правоохранителей, 65-летний водитель “Фиата” выехал на встречную полосу. В результате он в лоб столкнулся с фурой “МАН”.

На месте скончались водитель “Фиата” и его 64-летняя пассажирка. В машине с ними также ехала 9-летняя девочка, ее увезли с травмами в больницу.

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Автомобилист, управляющий грузовиком, остался невредим.

По факту ДТП открыли уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что пьяный водитель Mercedes устроил ДТП, погибли двое детей и родители.

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Теги: авария, дтп, Херсонская область, трасса, дорога, погибшие, полиция
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