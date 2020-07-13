Герой Украины: Президент отметил бойца ВСУ за геройскую смерть

Тарас Матвеев вынес из-под обстрела двух раненных побратимов, но сам погиб.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда“ младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе. Соответствующий указ Глава государства подписал в понедельник, 13 июля, информирует пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что высокого звания бойца удостоили за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Тарас Матвеев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины.

Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это – пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память Герою, - заявил президент.

Захоронение героя состоится в среду.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвеев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас Матвеев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.