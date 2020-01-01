Жители Донецкой области временно остались без воды

Подача воды приостановлена из-за ремонтных работ.

Как скоро возобновят подачу воды, не уточняется depositphotos.com

Полностью отключены от водоснабжения абоненты в городах Дружковка и Константиновка. Кроме того, без воды осталось население в поселке Щербиновка (г. Торецк).

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Об этом сообщает КП “Компания “Вода Донбасса”.

Подачу воды приостановили из-за ремонта на Втором Донецком водопроводе.

Кроме того, сократили снабжение водой жителей в городах Славянск и Краматорск.

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Когда будет возобновлена подача воды, не уточняется.

Накануне мы писали, что прорыв на участке магистрального водовода оставил без воды жителей Дружковки, Константиновки и частично Торецка, Славянска и Краматорска.

Напомним, как ранее мы сообщали, на Донбассе обнаружена многочисленная бронетехника боевиков.

Также мы писали, что 23 населенных пункта в трех регионах Украины из-за непогоды остались без света.