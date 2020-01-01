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В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – Степанов

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Министр охраны здоровья Максим Степанов считает, что ситуация с распространением коронавируса в Украине начала стабилизироваться.
В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19.
В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19.
Getty Images

В Украине появились признаки определенной стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

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По словам Степанова, на стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 указывает то обстоятельство, что за минувшую неделю количество людей, которых нужно было госпитализировать, не увеличилось.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 612 новых случаев заражения коронавирусом. 385 человек выздоровели. Больше всего заразившихся во Львовской (99 человек) и Закарпатской (79 человек) областях. Сейчас в нашей стране насчитывается свыше 26 000 активных больных. 

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Полиция выявляет заведения, в которых нарушается карантин. Так, за минувшие сутки полиция по этой причине прекратила деятельность 143 ночных клубов и заведений питания. Составлено 102 административных протокола.

За прошедшие сутки в пяти областях Украины не зафиксированы новые случаи COVID-19. Это Луганская, Херсонская, Донецкая, Хмельницкая и Днепропетровская области. Еще в пяти регионах за сутки выявили по одному новому случаю коронавируса (Кировоградская, Запорожская, Черниговская, Николаевская и Сумская области).

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Теги: коронавирус, COVID-19, Степанов
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