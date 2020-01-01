Боевики возобновили пропуск граждан через линию разграничения – ГПСУ

Оккупанты начали пропускать жителей Донбасса через свои блокпосты.

В понедельник, 13 июля, боевики возобновили пропуск граждан через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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“По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ “Новотроицкое“ в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей. Через КПВВ “Станица Луганская“ линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию – 229, на контролируемую территорию – 481“, - сказано в сообщении.

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По информации ГПСУ, пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски поездок на оккупированную территорию. В частности людей предупреждают о том, что боевики могут прекратить пропуск через свои блокпосты. В этом случае для людей возникает повышенная опасность, так как в серой зоне на линии разграничения возможны обстрелы со стороны боевиков. Поэтому людям рекомендуют немедленно возвращаться назад через украинские КПВВ, если боевики отказываются пропускать их в ОРДЛО.

В то же время, по информации ГПСУ, движение через КПВВ “Марьинка“ до сих пор остается заблокированным боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что большая группа граждан прорвалась через блокпост боевиков. Устав ждать, когда оккупанты их пропустят, люди массово прорвались через блокпост, воспользовавшись налетевшим ливнем.