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На Луганщине экс-уголовник торговал взрывчаткой и попался с наличным

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Мужчину задержали в момент сбыта.
Злоумышленника поймали на месте сбыта
Злоумышленника поймали на месте сбыта
npu.gov.ua/

В Рубежном на Луганщине 25-летний местный житель наладил торговлю взрывчаткой. Его поймали с поличным, когда он продавал товар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Правоохранители уточняют, что взрывоопасные вещества продавались с подачи нарушителя на территории области. На месте торговли, где его задержали, изъяты тротилловая шашка и деньги за ее реализацию.

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Продавец уже ранее был судим, он попадался на кражах, грабежах и разбоях. Злоумышленника арестовали, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что боевики возобновили пропуск граждан через линию разграничения.

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Теги: полиция, Луганская область, злоумышленники, задержание, взрывчатка
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