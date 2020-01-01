На Луганщине экс-уголовник торговал взрывчаткой и попался с наличным

Мужчину задержали в момент сбыта.

В Рубежном на Луганщине 25-летний местный житель наладил торговлю взрывчаткой. Его поймали с поличным, когда он продавал товар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Правоохранители уточняют, что взрывоопасные вещества продавались с подачи нарушителя на территории области. На месте торговли, где его задержали, изъяты тротилловая шашка и деньги за ее реализацию.

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Продавец уже ранее был судим, он попадался на кражах, грабежах и разбоях. Злоумышленника арестовали, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что боевики возобновили пропуск граждан через линию разграничения.



