На Луганщине экс-уголовник торговал взрывчаткой и попался с наличным
В Рубежном на Луганщине 25-летний местный житель наладил торговлю взрывчаткой. Его поймали с поличным, когда он продавал товар.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Правоохранители уточняют, что взрывоопасные вещества продавались с подачи нарушителя на территории области. На месте торговли, где его задержали, изъяты тротилловая шашка и деньги за ее реализацию.
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Продавец уже ранее был судим, он попадался на кражах, грабежах и разбоях. Злоумышленника арестовали, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что боевики возобновили пропуск граждан через линию разграничения.