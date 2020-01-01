Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

Зеленский требует усилить ответственность за пьяные ДТП с жертвами, хотя недавно сам же отменил тюрьму за пьяную езду.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельную аварию под Киевом, в которой погибли двое взрослых и двое детей. Он отметил важность принятия закона об усилении ответственности водителей за пьяные ДТП со смертельным исходом. Такое заявление он сделал во время селекторного совещания в понедельник, 13 июля.

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“ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца“, - подчеркнул Зеленский.

По всей видимости, президент имеет ввиду законопроект №2695 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения“, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельных ДТП в нетрезвом состоянии. Сейчас он находится на рассмотрении в парламенте.

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Примечательно, что совсем недавно – 2 июля – президент Владимир Зеленский одобрил законопроект, который отменяет уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Таким образом, глава государства смягчил наказание за пьяное вождение, но требует повышения ответственности для водителя, если пьяная езда всё-таки приведет к тяжелым последствиям.

Напомним, вчера вечером пьяный водитель Mercedes устроил в Киеве ДТП, в котором погибли двое детей и родители. Водитель Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.