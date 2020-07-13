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Зеленский во время карантина поддержит культуру и кино

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Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает во время карантина государственную поддержку учреждений культуры и креативной индустрии.
Зеленский подписал важный закон.
Зеленский подписал важный закон.
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 692-IX, который предусматривает во время карантина государственную поддержку учреждений культуры и креативной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Зеленского, креативная индустрия и учреждения культуры сильно пострадали от введения карантина, ведь их деятельность почти полностью остановилась. Это целые сферы экономики, оказавшиеся на грани выживания. Они платят налоги, создают рабочие места. Поэтому украинский президент считает, что они нуждаются в помощи не меньше, чем традиционные сферы бизнеса.

Закон № 692-IX снижает учреждениям культуры плату за аренду имущества на весь период, когда оно не могло использоваться. Кроме того, даются дополнительные возможности для радио путем внесения изменений в закон “Про рекламу“.

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Закон также увеличивает господдержку кинематографии. Кинопроекты получат государственные субсидии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти помогут малому и среднему бизнесу во время карантина. Предприниматели, в частности, смогут получить кредитную поддержку согласно “антивирусным“ законам.

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Теги: Зеленский, карантин, закон
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